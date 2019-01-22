لجنة الاستئناف ترفض طعن ليفانتي ضد نادي برشلونة

أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن لجنة الاستئناف في الاتحاد الإسباني رفضت شكوى ليفانتي ضد برشلونة عقب دفعه بلاعبه تشاومي خلال مباراة ذهاب الفريقين في دور الـ 16 لكأس الملك.

وكان ليفانتي تقدَّم بشكوى ضد برشلونة بسبب إشراك المدافع خوان “شومي” برانداريز في ذهاب دور الـ 16 للبطولة رغم أنه كان من المفترض أنْ يقضي عقوبة إيقاف.

وذكر بيان صادر عن الاتحاد الإسباني، أن كارمن بيريز مدير البطولة رفض شكوى ليفانتي بسبب تقديمها بعد 48 ساعة من الموعد النهائي.

وأضاف الاتحاد “عقب دراسة الشكوى والادّعاءات المضادة، قرَّر مدير البطولة الإبقاء على نتيجة المباراة واستمرار برشلونة في قرعة دور الـ 8”.

وذكر ليفانتي في بيان، أنه سيتقدَّم بطعن ضد القرار.

ويعني هذا القرار أن برشلونة أفلت من مصير ريال مدريد الذي استبعد من كأس ملك إسبانيا موسم 2015/2016، بسبب دفعه بالروسي دينيس تشيريشيف في مباراة بدور الـ32 أمام قادش رغم أنه كان من المفترض أنْ يقضي عقوبة إيقاف من الموسم السابق عندما كان يلعب مع فياريال.

وبالفعل تقدم ليفانتي بطعن ضد القرار لكن صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية قالت إنه بعد مشاورات استمرت بضع ساعات رفضت لجنة التظلمات بالاتحاد طعن ليفانتي.

وجاء رد اللجنة أنه من بين أسباب الرفض: أن الحالات المشابهة التي استشهد بها ليفانتي ليست مشابهة لحالة اللاعب، كما أن الطعن قُدِّم بعد موعده.

وأعلن ليفانتي فور صدور القرار عبر حسابه على “تويتر” أنه سيتقدم بشكوى جديدة أمام المحكمة الرياضية، وسيصل بقضيته لأعلى المستويات ويستمر فيها للنهاية.