كيفن برانس بواتينغ يؤكد خبر انتقاله إلى نادي برشلونة

تحدث النجم الغاني كيفن برانس بواتينغ لأول مرة عن أخبار انتقاله إلى نادي برشلونة الإسباني في سوق الانتقالات الشتوي الحالي.

وقال بواتينغ لشبكة “سكاي سبورت” إن الخبر صحيح، وأعرب عن أمله في التسجيل خلال الكلاسيكو القادم أمام ريال مدريد.

وقال لاعب ساسولو الإيطالي: “برشلونة؟ نعم سأذهب، حزين للرحيل عن ساسولو، لكنها فرصة جيدة، لن أتحدث عن ريال مدريد فهو جزء من الماضي، لكني أتمنى أن أسجل في الكلاسيكو في البيرنابيو”.

وكانت صحف مدريد قد نشرت تصريحات سابقة للنجم الغاني المخضرم تحدث فيها عن تفضيله ريال مدريد على برشلونة، ورغبته في اللعب للفريق الملكي.

وسيتعاقد برشلونة مع بواتينغ معارًا لنصف موسم مقابل 2 مليون يورو، مع خيار شراء عقده بمبلغ 8 مليون يورو.