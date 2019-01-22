باريس سان جيرمان يقدم شيكًا على بياض لدي يونغ.. فماذا فعل برشلونة؟

قدّم باريس سان جيرمان “شيكًا” على بياض إلى فرانكي دي يونغ لاعب أياكس أمستردام الهولندي، في سبيل إغرائه للتوقيع لنادي العاصمة الفرنسية بدلًا من برشلونة.

وقالت صحيفة “سبورت” الكتالونية إن الصراع بين سان جيرمان وبرشلونة لا يزال مستمرًّا على دي يونغ بعد الرحلة التي قام بها رئيس نادي برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، إلى أمستردام لإقناع اللاعب بالانضمام للنادي الكتالوني.

لكن باريس سان جيرمان لم يقف مكتوف الأيدي إذ استغل سلاحه الرئيس وهو المال، وعرض شيكًا على بياض للاعب.

وأشارت الصحيفة ذاتها إلى أن باريس سان جيرمان يدرك أنه لن يستطيع التنافس مع برشلونة الذي ينافس على كافة الألقاب الممكنة، ويضم بين صفوفه ليونيل ميسي ولويس سواريز وينافس الليغا الأكثر جاذبية من الدوري الفرنسي.

ولذلك قدّم هذا العرض المغري للغاية، لكن لم يقف برشلونة متفرّجًا وقدّم عرضًا ماليًّا جديدًا حتى يقنع اللاعب ليختار الفائدة المالية والفنية بانضمامه إلى البارسا.