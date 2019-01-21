كريستيانو رونالدو يمثل أمام محكمة إسبانية في قضية تهرب ضريبي مدريد

سيمثل كريستيانو رونالدو أمام محكمة في إسبانيا، الثلاثاء، للرد على اتهامه بالتهرب الضريبي خلال 9 أعوام قضاها في صفوف ريال مدريد، حامل لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بات خلالها الهداف التاريخي للنادي.

ومن المتوقع أن يقر المهاجم البرتغالي بذنبه بعدما توصل العام الماضي لاتفاق مع السلطات الإسبانية لتسوية القضية مقابل دفع غرامة قدرها 18.8 مليون يورو (21.4 مليون دولار) والقبول بالحبس 23 شهرًا مع إيقاف التنفيذ.

لكن من غير المرجح أن يقضي المهاجم البرتغالي (33 عامًا) أي وقت في السجن لأن القانون الإسباني ينص على أن أي عقوبة أقل من عامين في أول جريمة يمكن إيقاف تنفيذها.

وقال قاضٍ في مدريد في بيان إن رونالد تقدم بطلب أن تكون المحكمة مصحوبة بإجراءات أمنية خاصة لكن طلبه تم رفضه.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن رونالدو طلب أن يسمح له بدخول مقر المحكمة من مرآب السيارات.

وقال مسؤولون إن جلسة الاستماع ستكون قصيرة وستقتصر على سماع تأكيد رونالدو قبوله التسوية.

ولم يتسنّ الحصول على رد من وكيل أعمال رونالدو في البرتغال للتعليق.

ونفى رونالدو في 2017 اتهامًا بتعمده إخفاء دخله في إسبانيا في الفترة بين عامي 2011 و2014.

وقال المدعي العام في إسبانيا الأسبوع الماضي إن رونالدو دفع 5.7 مليون يورو (6.5 مليون دولار) غرامة، إضافة إلى ما يقدر بنحو مليون يورو فائدة مستحقة في يوليو 2018.

ومن المقرر أن يمثل تشابي ألونسو زميل رونالدو السابق في ريال أمام محكمة، الثلاثاء أيضًا بشأن قضية تهرب ضريبي أخرى، يطالب فيها الادعاء بحبس اللاعب 5 سنوات وتغريمه 4 ملايين يورو.

ووُجهت إلى ألونسو، الفائز مع إسبانيا بكأس العالم واعتزل عام 2017، اتهامات بالتهرب الضريبي والاحتيال، وعدم دفع نحو مليوني يورو بين 2010 و2012. لكنه نفى مرارًا ارتكابه أي مخالفة