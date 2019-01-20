ماسيمليانو آليغري: كريستيانو رونالدو سبب قلة أهداف باولو ديبالا مع يوفنتوس

اعترف المدرب الإيطالي ماسيمليانو آليغري، المدير الفني لنادي يوفنتوس، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تسبب بقلة أهداف زميله الأرجنتيني باولو ديبالا.

ونقل موقع “كالتشيو ميركاتو” عن آليغري قوله:”ديبالا لاعب مهم بالنسبة لنا، ولديه العديد من الفرص على المرمى، ودائمًا كان يمتلكها”.

وأضاف آليغري: نحن الآن نسدد العديد من الكرات على المرمى بسبب وجود كريستيانو رونالدو، وديبالا بإمكانه أن يتحسن، والجميع عليهم القيام بخطوة صغيرة للأمام”.

وسجل ديبالا 7 أهداف في 24 مباراة، بينها هدفان فقط في 17 مباراة في الدوري الإيطالي، علمًا بأنه سجل 26 هدفًا في 46 مباراة في جميع المسابقات الموسم الماضي.

في المقابل سجل رونالدو 16 هدفًا في 26 مباراة، بينها 14 هدفًا في 19 مباراة في الدوري الإيطالي، ويتصدّر قائمة هدافي المسابقة.

ويشار إلى أن رونالدو، وديبالا، لعبا معًا الموسم الحالي 23 مباراة، بواقع 1583 دقيقة، سجلا فيها 3 أهداف بمساعدة بعضهما، بواقع هدفين لرونالدو بمساعدة ديبالا، وهدف من ديبالا بمساعدة رونالدو.