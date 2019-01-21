بسبب نادي برشلونة.. أزمة رابيو مع باريس سان جيرمان قد تصل للمحاكم

أشارت تقارير صحفية فرنسية إلى أن أزمة أدريان رابيو وناديه باريس سان جيرمان قد تدخل في منعطف جديد يلجأ خلاله اللاعب الفرنسي إلى القضاء.

وذكرت صحيفة “ليكيب” الفرنسية أن قرار توماس توخيل المدير الفني للنادي الفرنسي بإبعاد رابيو عن تدريبات الفريق الأول لرفضه تجديد عقده وتمسكه بالانتقال لبرشلونة قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة بين الطرفين وحينها من الممكن أن يلجأ رابيو للقضاء الفرنسي لإثبات الحالة.

وينتهي عقد رابيو مع النادي الباريسي في نهاية يونيو/حزيران المقبل وبات حرًّا للتفاوض مع أي ناد يريد منذ بداية الشهر الحالي، لكن باريس سان جيرمان يرفض انتقاله لبرشلونة الشهر الحالي وأبعده عن تدريبات الفريق الأول.

كما أنه لم يسافر مع الفريق خلال المعسكر الخارجي في العاصمة القطرية الدوحة أخيرًا بزعم وجود “أسباب شخصية” لكن يبدو أن القرار كان من النادي.

وأشارت الصحيفة ذاتها إلى أن اللاعب يفكر في رفع دعوى قضائية ضد النادي بعد استبعاده من التدريب مع الفريق الأول وفي حال عدم السماح له بالتدريب بشكل طبيعي مع باقي زملائه.