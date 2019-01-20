برشلونة يحقق فوزه السابع على التوالي في الدوري الإسباني ويعبر ليغانيس بثلاثية (فيديو)

واصل نادي برشلونة، طريق الانتصارات ليصل للانتصار السابع على التوالي في الدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا)، وتغلب على ضيفه ليغانيس بثلاثة أهداف لهدف، ضمن مباريات الجولة العشرين للمسابقة المحلية.

تقدم برشلونة بهدف عن طريق الفرنسي عثمان ديمبلي في الدقيقة 32 من زمن اللقاء.

وعاد ليغانيس بهدف التعادل عبر الدنماركي مارتن بريثويت في الدقيقة 57 من زمن المباراة.

بعد التعادل نجح برشلونة في تسجيل هدفين عن طريق الأوروغواياني لويس سواريز والأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقتين 71 و90+2 من زمن اللقاء.

بهذه النتيجة، ابتعد برشلونة بقمة جدول الترتيب برصيد 46 نقطة بفارق 5 نقاط عن أتلتيكو مدريد، فيما تجمد رصيد ليغانيس عند 22 نقطة في المركز الرابع عشر.