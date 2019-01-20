ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد نهاية الجولة 20 (صورة)

شارك ليونيل ميسي في الشوط الثاني ليقود نادي برشلونة للفوز 3-1 على ليغانيس بعدما صنع هدفًا وهز الشباك ليحافظ الفريق الكتالوني على صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بفارق خمس نقاط.

تقدم برشلونة بهدف عن طريق الفرنسي عثمان ديمبلي في الدقيقة 32 من زمن اللقاء.

وعاد ليغانيس بهدف التعادل عبر الدنماركي مارتن بريثويت في الدقيقة 57 من زمن المباراة.

ونجح ميسي في صنع الفارق خلال النصف ساعة التي شارك خلالها في اللقاء، بعدما تسبب في الهدف الثاني الذي أحرزه المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز في الدقيقة 71 من متابعة لقذيفة هائلة من قائد الفريق الكتالوني، الذي أحرز الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ورفع ميسي رصيده التهديفي في المسابقة هذا الموسم إلى 18 هدفًا، ليعزز صدارته لقائمة هدافي المسابقة، بفارق ثلاثة أهداف أمام أقرب ملاحقيه لويس سواريز.

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري الإسباني: