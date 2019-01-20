ترتيب الدوري الإسباني بعد نهاية الجولة 20 (صورة)

أحرز الساحر الأرجنتيني (البديل) ليونيل ميسي هدفًا وتسبب في صنع آخر، ليقود فريقه برشلونة لتحقيق انتصاره السابع على التوالي في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، عقب فوزه الثمين والمستحق 3 / 1 على ضيفه ليغانيس اليوم الأحد في المرحلة العشرين للمسابقة.

تقدم برشلونة بهدف عن طريق الفرنسي عثمان ديمبلي في الدقيقة 32 من زمن اللقاء.

وعاد ليغانيس بهدف التعادل عبر الدنماركي مارتن بريثويت في الدقيقة 57 من زمن المباراة.

بعد التعادل نجح برشلونة في تسجيل هدفين عن طريق الأوروغواياني لويس سواريز والأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقتين 71 و90+2 من زمن اللقاء.

بهذه النتيجة، ابتعد برشلونة بقمة جدول الترتيب برصيد 46 نقطة بفارق 5 نقاط عن أتلتيكو مدريد، فيما تجمد رصيد ليغانيس عند 22 نقطة في المركز الرابع عشر.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإسباني كاملًا: