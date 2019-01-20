جدل حول صحة هدف سواريز في مباراة برشلونة وليغانيس‎ (فيديو)

أثار حكم مباراة برشلونة وليغانيس الجدل بعد احتسابه هدفًا لصالح لويس سواريز مهاجم الفريق الكتالوني، أثناء مباراة فريقه أمام ليغانيس على ملعب كامب نو بالدوري الإسباني.

وارتطم سواريز بحارس ليغانيس ودخلت الكرة الشباك، وأحرز هدف فريقه الثاني، وطالب لاعبو الفريق الضيف بضربة حرة، إلا أن الحكم احتسب الكرة هدفًا.

وعلّقت صحيفة ماركا الإسبانية على الهدف الذي سجله، حيث أشارت إلى أن الحكم أخطأ في احتساب هذا الهدف نظرًا لرفع اللاعب قدمه للأعلى في وجه الحارس.