أهداف مباراة برشلونة وليغانيس.. 1/1 (فيديو)

تقدم عثمان ديمبلي مهاجم نادي برشلونة بهدف في شباك نظيره ليغانيس، خلال المباراة التي أُقيمت بين الفريقين مساء اليوم الأحد، على ملعب “كامب نو”، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإسباني.

وقابل ديمبلي عرضية زميله، وسدَّد كرة أرضية قوية سكنت شباك المنافس.

وتعادل برادويت لليغانيس في الدقيقة 56 من عمر اللقاء.

ويدخل برشلونة مباراة اليوم محتلًا صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 43 نقطة، بينما يأتي ليغانيس في المركز الـ13 برصيد 22 نقطة.

ويتطلع برشلونة لتحقيق فوزه السابع على التوالي في الدوري الإسباني، لتعزيز صدارته لجدول ترتيب الليغا، بجانب الثأر من ليغانيس، الذي ألحق بالعملاق الكتالوني أول خسارة في الموسم بنتيجة 2 – 1.

كما يسعى البلوغرانا إلى تحقيق فوز جديد في الليغا للحفاظ على فارق النقاط مع أتلتيكو مدريد الوصيف عند 5 نقاط، بعد تقليص الروخي بلانكوس، أمس السبت، الفارق إلى نقطتين فقط بعد الفوز على هويسكا 0-3.

فيما كانت آخر مباريات ليغانيس في الدوري ضد هويسكا، وانتصر في هذه المباراة بهدف دون ردٍ، وخاض الفريق حتى الآن 19 مباراة، واستطاع احتلال المركز الثالث عشر برصيد 22 نقطة، خلف ليفانتي صاحب المركز الثاني عشر، فمنذ انطلاقة الموسم فاز الفريق في خمس مباريات، وتعادل في سبع مباريات، وخسر مثلها.