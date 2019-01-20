ريال مدريد يتوصل لاتفاق مع البرازيلي ميليتو

ذكرت صحيفة “آس” الإسبانية أن نادي ريال مدريد توصل لاتفاق مع المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو البالغ من العمر 21 سنة للتعاقد معه في الصيف القادم مقابل دفع الشرط الجزائي في عقده البالغ 50 مليون يورو، لصالح بورتو.

وحسب الصحيفة فمدافع بورتو البرتغالي أعطى موافقته النهائية لفريق ريال مدريد للالتحاق بصفوفه في نهاية الموسم، ويبقى أمام الفريق الملكي إكمال إجراءات الانتقال مع فريقه بورتو البرتغالي.

وسارع ريال مدريد لحسم صفقة المدافع البرازيلي الشاب بعد دخول عدة فرق للمنافسة على اللاعب أبرزها مانشستر سيتي وتشيلسي وليفربول ومانشستر يونايتد، كما أن الشرط الجزائي في عقد اللاعب سيكون 75 مليون يورو في حزيران/ يونيو القادم.

وسيستفيد ساو باولو البرازيلي من 5 ملايين يورو وهي نسبة 10 في المائة التي يملكها في عقد لاعبه السابق.

ويلعب إيدير ميليتو كمدافع أوسط لكنه أيضًا يجيد اللعب في مراكز الدفاع على الظهيرين.