موعد مباراة برشلونة وليغانيس اليوم في الدوري الإسباني

يواجه نادي برشلونة نظيره ليغانيس، مساء اليوم الأحد، على ملعب “كامب نو”، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإسباني.

ويدخل برشلونة مباراة اليوم محتلًا صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 43 نقطة، بينما يأتي ليغانيس في المركز الـ13 برصيد 22 نقطة.

ويتطلع برشلونة لتحقيق فوزه السابع على التوالي في الدوري الإسباني، لتعزيز صدارته لجدول ترتيب الليغا بجانب الثأر من ليغانيس، الذي ألحق بالعملاق الكتالوني أول خسارة في الموسم بنتيجة 2 – 1.

كما يسعى البلوغرانا لفوز جديد في الليغا للحفاظ على فارق النقاط مع أتلتيكو مدريد الوصيف عند 5 نقاط، بعد تقليص الروخي بلانكوس، أمس السبت، الفارق إلى نقطتين فقط بعد الفوز على هويسكا 0-3.

فيما كانت آخر مباريات ليغانيس في الدوري ضد هويسكا، وانتصر في هذه المباراة بهدف دون رد، وخاض الفريق حتى الآن 19 مباراة، استطاع أن يحتل المركز الثالث عشر برصيد 22 نقطة، خلف ليفانتي صاحب المركز الثاني عشر، فمنذ انطلاقة الموسم فاز الفريق في خمس مباريات، وتعادل في سبع، وخسر مثلها.

الموعد والقناة الناقلة

تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربعًا مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة إلا ربعًا بتوقيت السعودية، تُبث عبر قناة “Bein sports HD3″، ويعلق عليها علي محمد علي.