هل ينضم دينيس سواريز نجم نادي برشلونة إلى آرسنال في الميركاتو الشتوي؟

منح أوناي إيمري، مدرب آرسنال، الأمل لجماهير فريقه بأن النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز يحاول التعاقد مع دينيس سواريز، لاعب برشلونة، خلال يناير/ كانون الثاني الحالي.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن النادي الإنجليزي عازم على ضم اللاعب الإسباني البالغ عمره 25 عامًا، والذي سبق له اللعب تحت قيادة إيمري في إشبيلية.

لكن آرسنال لا يملك المال الكافي بسبب الرواتب الكبيرة للفريق حاليًّا، وهو ما يعني إمكانية ضمه على سبيل الإعارة.

ورفض إيمري خلال المؤتمر الصحفي بعد الفوز 2-صفر على تشيلسي في الدوري، أمس السبت، الإجابة عن سؤال بشأن اقتراب فريقه من ضم سواريز.

لكنه أضاف: “أعلم أن النادي يعمل على احتمالات مختلفة وهل ستساعدنا على مدار الأشهر الأربعة المقبلة في المنافسة”.

وأجاب إيمري عند سؤاله بوضوح هل سيكون سواريز في تشكيلة فريقه عندما يواجه غريمه مانشستر يونايتد في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي يوم الـ 25 من يناير أنه سيكون سعيدًا لو عزز اللاعب تشكيلته.

وقال: “أعلم أنها فترة انتقالات صعبة لو جاء لاعب من أجل مساعدتنا سأكون سعيدًا. لكن النادي يقوم بهذا ويجب عليَّ الانتظار”.

وزاد سواريز من تكهنات انتقاله إلى لندن عندما ضغط على زر الإعجاب بما نشره آرسنال في حسابه في إنستغرام حول الفوز على تشيلسي.

DENIS SUAREZ LIKED THISSSSS pic.twitter.com/Wu30hh9TmS — Megan Cantle (@megancantle99) January 19, 2019

وترك برشلونة اللاعب خارج تشكيلته المكونة من 24 لاعبًا قبل مواجهة ليغانيس في الدوري الإسباني، اليوم الأحد.

وربما يساعد سواريز في حل لغز إيمري في خط وسط فريقه إذ لا يبدو أنه يفضل إشراك مسعود أوزيل بعدما ظهر اللاعب الألماني في التشكيلة الأساسية في 12 مباراة فقط في الدوري الممتاز هذا الموسم.

وارتبط اسم آرون رامسي، لاعب الوسط، بالانتقال إلى يوفنتوس في الصيف المقبل بعدما انهارت مفاوضات تجديد عقده مع آرسنال في سبتمبر/ أيلول.

ويظل الهدف الرئيس لآرسنال هو التأهل لدوري أبطال أوروبا والتي غاب عنها في الموسمين الماضي والحالي.