مباراة ريال مدريد ضد إشبيلية.. كريم بنزيما قد يخضع لجراحة في يده خلال أيام

خاض الفرنسي كريم بنزيما مباراة فريقه ريال مدريد بالكامل ضد إشبيلية وهو يضع ضمادة على أحد أصابعه في يده اليمني، ما يشير إلى معاناته حيث سيتم تحديد مصيره من الخضوع لعملية جراحة لعلاج الكسر في الأصبع خلال الأيام القليلة المقبلة.

وعانى بنزيما من الإصابة خلال الفوز 2-1 على ملعب ريال بيتيس في الدوري، يوم الأحد الماضي، وتم استبداله بين الشوطين فيما رجحت تقارير إعلامية إسبانية غيابه عن الملاعب نحو ثلاثة أسابيع.

وقال ريال مدريد حينها في بيان: “أظهر الفحص الطبي الذي أجري للاعب أنه يعاني من كسر في إصبع الخنصر بيده اليمنى وفي انتظار تطور حالته”.

وبعد خوض بنزيما المباراة كاملة وساهم في فوز فريقه بهدفين نظيفين أمام إشبيلية يبدو أنه عانى من مشاكل واضحة بسبب الضمادة التي كانت في يده والتي أعاقته عن بذل مجهودا أكبر.

وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية عقب المباراة، إن النادي قرر بعد الاجتماع مع اللاعب عدم خضوعه لجراحة حتى لا يغيب عن المباريات خلال هذه الفترة الحرجة من الموسم.

وأوضح سانتياغو سولاري، المدير الفني للنادي الملكي، بعد مباراة ليغانيس في الكأس وقبل مواجهة إشبيلية أنه بالنسبة له وجود بنزيما في الفريق أمر ضروري.

لكن بعد أسبوع من الإصابة ومع كل الاختبارات التي خضع لها فإن بنزيما يجب أن يقرر ما سيفعله وسيتم اتخاذ القرار النهائي بين يومي الاثنين والثلاثاء.

ويخوض ريال مدريد أكبر عدد من المباريات في كأس الملك خلال الشهر الحالي قبل استئناف دوري أبطال أوروبا الشهر المقبل، كما أن النادي قرر عدم التعاقد مع أي لاعبين اخرين خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالي ما يجعل بنزيما مهما للغاية.

وما يزيد من أهمية بنزيما خلال الفترة المقبلة هو غياب المهاجم ماريانو دياز ما يجعل المهاجم الفرنسي الوحيد في تشكيلة سولاري.