سولاري يزف أنباء سارة لجماهير ريال مدريد بشأن كريم بنزيما

أكد المدير الفني لفريق ريال مدريد، الأرجنتيني سانتياغو سولاري، مشاركة المهاجم الفرنسي كريم بنزيما في المواجهة المرتقبة غدًا السبت، أمام إشبيلية، واستبعد في نفس الوقت خضوعه لعملية جراحية لعلاج كسر تعرض له في إصبع الخنصر باليد اليمنى.

وقال سولاري إن “كريم يعاني من إصابة في إصبع الخنصر، ونعتقد أن هذه ليست مشكلة أمام مسيرته كلاعب كرة قدم لا خلال مطلع الأسبوع ولا الأربعاء القادم ولا الأسبوع المقبل”.

وعلى هذا النحو، نفى مدرب الريال التقارير المتداولة حول احتمالية خضوع مهاجم “الميرينغي” لعملية جراحية عقب إصابته أثناء مباراة فريقه أمام ريال بيتيس.

وتابع: “نحن سعداء بعودته من جديد للعب مع باقي الفريق” في المباراة المنتظرة أمام إشبيلية غدًا السبت، على ملعب سانتياغو برنابيو، في الجولة 20 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأشاد سولاري في المؤتمر الصحفي عشية المباراة بأداء بنزيما خلال الموسم الحالي، والتزامه الذي يواصل إظهاره تجاه الفريق.

وأردف: “كريم نموذجنا في مركز الهجوم، يسطر عامًا رائعًا على المستوى الشخصي والرياضي، ويلعب بشكل جيد للغاية”.

وقال المدرب الأرجنتيني أيضًا إنه “لاعب سخي للغاية بعطائه لكرة القدم، ونشعر بالفخر بمشاركته السبت” أمام الفريق الأندلسي.