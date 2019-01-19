أتلتيكو مدريد يصالح جمهوره بثلاثية في شباك هويسكا بالدوري الإسباني

صالح فريق أتلتيكو مدريد، اليوم السبت، جمهوره بعد الخروج من بطولة كأس ملك إسبانيا، بتحقيقه انتصارًا خارج الديار على هويسكا بثلاثية نظيفة في الجولة العشرين للدوري المحلي “الليغا”.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد أتلتيكو مدريد إلى 41 نقطة في الوصافة، بفارق نقطتين خلف برشلونة المتصدر، بينما تجمَّد رصيد هويسكا عند 11 نقطة في المركز العشرين والأخير.

وجاءت المباراة حذرة من جانب لاعبي الفريقين، حيث حاول لاعبو هويسكا صاحب الأرض والجمهور الخروج من اللقاء بأقل الخسائر الممكنة.

وتكلل ضغط لاعبي أتلتيكو مدريد بالنجاح في الدقيقة 31 بإحرازهم الهدف الأول عبر الفرنسي لوكاس هيرنانديز، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف نظيف.

وازدادت الإثارة خلال شوط المباراة الثاني، ففي الوقت الذي بحث فيه هويسكا عن التعادل، أضاف أتلتيكو مدريد الهدف الثاني عن طريق الكولومبي سانتياغو أرياس في الدقيقة52.

ونجح كوكي بتسجيل الهدف الثالث لأتلتيكو مدريد ليخرج الضيوف فائزين بالنقاط الثلاث.