جيرونا يطيح بأتلتيكو مدريد ويتأهل لربع نهائي كأس ملك إسبانيا (فيديو)

أطاح فريق جيرونا، بنادي أتلتيكو مدريد من بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، بعد أن سقط الآتلتيكو في فخ التعادل مع ضيفه جيرونا بثلاثة أهداف لكل منهما في إياب دور الـ16 (ثمن النهائي) للبطولة المحلية.

وجاء خروج أتلتيكو مدريد من البطولة بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، حيث انتهى اللقاء الأول بينهما بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

بذلك، تمكن جيرونا من انتزاع بطاقة العبور لربع النهائي ليلحق بفريقي خيتافي وفالنسيا.

دخل أتلتيكو مدريد اللقاء مهاجمًا منذ أول دقيقة في محاولة لتسجيل هدف التقدم، وهو ما تحقق في الدقيقة 12 عن طريق الكرواتي نيكولا كالينيتش.

ومع حلول الدقيقة 37 جاء هدف التعادل لجيرونا عبر فاليري فرنانديز ايسترادا، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وجاءت الدقيقة 59 لينجح جيرونا في إحراز الهدف الثاني عن طريق الأوروغوياني كريستيان ستواني.

بعدها بحث لاعبو أتلتيكو مدريد عن التعادل، وهو ما تحقق في الدقيقة 66 عبر أنخل كوريا، قبل أن يضيف الفرنسي أنطوان غريزمان الهدف الثالث لأصحاب الأرض والجمهور في الدقيقة 84.

ولم يمر على هدف التقدم لأتلتيكو مدريد طويلًا، فبعدها بأربع دقائق نجح جيرونا في تسجيل التعادل عبر الإيفواري سيدو دومبيا لتنتهي المواجهة بالتعادل ويودّع على إثرها أتلتيكو مدريد فعاليات البطولة.