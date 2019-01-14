أتلتيكو مدريد ينافس نادي برشلونة في صفقة مهاجم تشيلسي

ذكرت صحيفة ” أس ” أن فريق أتلتيكو مدريد يفكر بقوة في ضم مهاجم تشيلسي الإسباني ألفارو موراتا خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية؛ في ظل رغبة الفريق الإنجليزي في التخلي عنه والتعاقد مع مهاجم جديد.

وحسب الصحيفة فألفارو موراتا قضى نهاية الأسبوع في مدريد ويملك عدة أصدقاء في الغريم التقليدي لفريقه الأم ريال مدريد أبرزهم زميله في منتخب إسبانيا كوكي.

ولا يمانع موراتا حسب الصحيفة في اللعب لأتلتيكو مدريد تحت قيادة المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني رغم كونه يعرف مسبقًا أنه سيصبح عدوًا لجماهير فريقه الأصلي ريال مدريد.

وتبقى العلاقات الجيدة بين أتلتيكو مدريد وتشيلسي أحد الأسباب التي قد تسهل الصفقة، لكن عدة عقبات تعترض طريق الفريق الإسباني لتنفيذها.

ويحتاج أتلتيكو مدريد للتخلي عن لاعبين لتجنب تجاوز السقف المالي المخصص للرواتب والأجور في الفريق، والذي يصل حاليًا للحد الأقصى، ويظهر في الصورة لاعبان هما البرتغالي جيلسون مارتنيز والكرواتي نيكولا كالينيتش.

ولا يفكر أتلتيكو مدريد في بيع نهائي للجناح البرتغالي، وقد يضطر لإعارته مع التخلص من جزء من راتبه لنصف الموسم، بينما المهاجم الكرواتي مطلوب من عدة فرق في الدوري الإنجليزي الممتاز وفي إيطاليا.

ويبقى برشلونة أحد المنافسين لأتلتيكو مدريد على ضم موراتا في الفترة الحالية، خصوصًا بعد التخلي عن مهاجمه منير الحدادي، ويبحث عن مهاجم يكون بديلًا للأوروغواياني لويس سواريز.

وسواء رحل موراتا لبرشلونة أو لأتلتيكو مدريد، فسيكون العدو الجديد لجماهير فريقه الأم ريال مدريد في المستقبل.