باريس سان جيرمان يحدد ثمن بيع آدريان رابيو في سوق الانتقالات الشتوي

أفادت تقارير صحفية إسبانية، أن إدارة باريس سان جيرمان استقرت على بيع لاعب الوسط آدريان رابيو في سوق الانتقالات الشتوي الحالي، للحصول على الأموال.

وينتهي عقد رابيو مع باريس سان جيرمان الصيف المقبل، ويتردد أنه يملك اتفاقًا مع نادي برشلونة الإسباني، حيث يحق له التفاوض مع أي نادٍ دون موافقة إدارة ناديه الحالي.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو”، فإن باريس سان جيرمان يريد تجنب رحيل رابيو مجانًا، وأنه سيوافق على بيعه في سوق الانتقالات الشتوي الحالي مقابل 15 مليون يورو.

وأعلن باريس سان جيرمان، الأحد، أن رابيو لن يسافر مع الفريق إلى الدوحة لإقامة المعسكر الشتوي، لأسباب أسرية.

ورابيو، البالغ من العمر 23 عامًا من خريجي باريس سان جيرمان، وشارك لأول مرة مع الفريق العام 2012، علمًا أنه يملك 227 مباراة مع الفريق، سجل فيها 24 هدفًا.