ريال مدريد ينتزع فوزًا مهمًا على إشبيلية في الدوري الإسباني (فيديو)

ريال مدريد ينتزع فوزًا مهمًا على إشبيلية في الدوري الإسباني (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

انتزع فريق ريال مدريد، اليوم السبت، انتصارًا ثمينًا على ضيفه إشبيلية بهدفين دون رد، في الجولة العشرين للدوري الإسباني.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد الريال إلى 36 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد إشبيلية عند 33 نقطة في المركز الرابع، ويتصدر برشلونة الترتيب برصيد 43 نقطة.

لم يتمكن لاعبو الفريقين من استغلال الفرص التي أتيحت لهم طوال شوط المباراة الأول وترجمتها لأهداف، لينتهي بالتعادل السلبي.

واستمر مسلسل إضاعة الهجمات خلال شوط المباراة الثاني، إلى أن جاءت الدقيقة 78 لتشهد هدف التقدم للريال عن طريق البرازيلي كاسيميرو.

وقضى الريال على أحلام إشبيلية في إدراك التعادل، بتسجيله للهدف الثاني في الدقيقة 92 عن طريق الكرواتي لوكا مودريتش، ليخرج الملكي فائزًا بالنقاط الثلاث.

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