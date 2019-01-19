أهداف مباراة ريال مدريد وإشبيلية.. 2-0 لـ”الملكي” (فيديو)

سجل كاسميرو الهدف الأول لفريق ريال مدريد في شباك إشبيلية، في المواجهة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب “سانتياغو برنابيو” ضمن منافسات الجولة الـ 20 من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

وفي الدقيقة 92 يسجل لوكا مودريتش الهدف الثاني للميرنغي.

ويسعى ريال مدريد للحفاظ على آماله الضئيلة في التتويج بلقب الدوري، إذ يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة خلف إشبيلية صاحب المركز الثالث بفارق الأهداف، وغريمه التقليدي برشلونة صاحب الصدارة بفارق 10 نقاط.

وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين يوم 26 سبتمبر الماضي على ملعب “رامون سانشيز بيزخوان”، انتهت بفوز إشبيلية بثلاثية نظيفة، ويسعى الفريق الأندلسي لاستغلال تراجع أداء ريال مدريد من أجل تحقيق انتصار جديد، معتمدًا على قوته الضاربة بقيادة وسام بن يدر، وأندريه سيلفا، إلى جانب قائده خيسوس نافاس وصانع الألعاب الدولي الأرجنتيني إيفر بانيجا، والمنضم إليه حديثًا من برشلونة، منير الحدادي.