لاعب نادي برشلونة ينتظر اتصالًا من الصين للرحيل

قالت صحيفة ماركا الإسبانية، إن جناح نادي برشلونة مالكوم ينتظر اتصالًا من نادي غوانغزو الصيني؛ من أجل الرحيل عن النادي الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية؛ بسبب عدم قناعة المدرب إرنستو فالفيردي بقدراته.

وانضم مالكوم لبرشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في صفقة أثارت جدلًا واسعًا.

وكان مالكوم لاعب بوردو السابق قريبًا من روما الإيطالي، قبل أن يتدخل برشلونة لحسم الصفقة في اللحظات الأخيرة.

ولم يحصل مالكوم على فرصة إثبات قدراته مع برشلونة.

ويبحث برشلونة عن قلب هجوم في سوق الانتقالات الشتوي الحالي، ليكون بديلًا للأوروغواياني لويس سواريز، بعد رحيل منير الحدادي نحو إشبيلية أخيرًا.

ورغم أن التقارير الإعلامية ربطت برشلونة بمهاجمين أوروبيين أو يحملون جواز سفر أوروبيًّا، كحال الأوروغواياني ستيواني لاعب جيرونا، الذي يحمل جواز سفر إيطاليًّا، لكن كل الاحتمالات تبقى واردة، بينها التعاقد مع مهاجم أجنبي من خارج أوروبا.

ويحتاج برشلونة للتعاقد مع مهاجم أجنبي التخلص من لاعب أجنبي ويبقى البرازيلي مالكوم المرشح الأبرز؛ لأن البرازيلي آرثر ميلو والتشيلي أرتورو فيدال يعتمد عليهما المدرب إيرنيستو فالفيردي.

ولم يشارك مالكوم سوى في 363 دقيقة هذا الموسم، بينها 77 دقيقة في الليغا، رغم أن برشلونة دفع 41 مليون يورو لفريق بوردو للتعاقد معه وخطفه من روما الإيطالي في اللحظات الأخيرة.

وتلقى برشلونة عرضًا صينيًّا مغريًا لبيع جناحه البرازيلي مقابل 65 مليون يورو، كما أبدى ناديا تشيلسي وإيفرتون رغبة في ضمه، لكن اللاعب يرغب في النجاح مع برشلونة، رغم عدم توافر فرص أكبر للعب.

وحسب صحيفة “أس”، فإن إدارة برشلونة تحتاج للأموال لتمويل صفقة شراء مهاجم في الشتاء، ويبقى مالكوم ودينيس سواريز أبرز المرشحين للرحيل في فترة الانتقالات الحالية.