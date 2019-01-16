هل يكون البرازيلي مالكوم ورقة نادي برشلونة للتعاقد مع مهاجم؟

يبحث نادي برشلونة الإسباني عن قلب هجوم في سوق الانتقالات الشتوي الحالي، ليكون بديلًا للأوروغواياني لويس سواريز، بعد رحيل منير الحدادي نحو إشبيلية أخيرًا.

ورغم أن التقارير الإعلامية ربطت برشلونة بمهاجمين أوروبيين أو يحملون جواز سفر أوروبيًّا، كحال الأوروغوياني ستيواني لاعب جيرونا، الذي يحمل جواز سفر إيطاليًّا، لكن كل الاحتمالات تبقى واردة، بينها التعاقد مع مهاجم أجنبي من خارج أوروبا.

ويحتاج برشلونة للتعاقد مع مهاجم أجنبي التخلص من لاعب أجنبي ويبقى البرازيلي مالكوم المرشح الأبرز؛ لأن البرازيلي آرثر ميلو والتشيلي أرتورو فيدال يعتمد عليهما المدرب إيرنيستو فالفيردي.

ولم يشارك مالكوم سوى في 363 دقيقة هذا الموسم، بينها 77 دقيقة في الليغا، رغم أن برشلونة دفع 41 مليون يورو لفريق بوردو للتعاقد معه وخطفه من روما الإيطالي في اللحظات الأخيرة.

وتلقى برشلونة عرضًا صينيًّا مغريًا لبيع جناحه البرازيلي مقابل 65 مليون يورو، كما أبدى ناديا تشيلسي وإيفرتون رغبة في ضمه، لكن اللاعب يرغب في النجاح مع برشلونة، رغم عدم توافر فرص أكبر للعب.

وحسب صحيفة “أس” فإن إدارة برشلونة تحتاج للأموال لتمويل صفقة شراء مهاجم في الشتاء ويبقى مالكوم ودينيس سواريز أبرز المرشحين للرحيل في فترة الانتقالات الحالية.