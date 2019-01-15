هل تواصل نادي برشلونة مع والد نيمار لاستعادة اللاعب من باريس سان جيرمان؟

كشف جوسيب فيفيس، المتحدث باسم نادي برشلونة الإسباني، حقيقة التقارير التي صدرت خلال الأيام الماضية، بأنّ البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، يريد العودة لصفوف النادي الكتالوني.

وكان نيمار فسخ تعاقده قبل عام ونصف مع برشلونة بدفع قيمة الشرط الجزائي 222 مليون يورو، لينضم للنادي الباريسي.

وأشارت تقارير صحفية خلال الأيام الماضية، إلى أنّ والد نيمار، والذي يعمل وكيلًا له، تواصل مع جوسيب ماريا بارتيميو، رئيس نادي برشلونة، للتفاوض بشأن عودة نجله مجددًا.

وقال فيفس في تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية: “نحن لا نتحدث أبدًا عن اللاعبين الذين لديهم عقود مع نادٍ آخر”.

وأضاف: “نيمار اتخذ قرارًا بعد تجديد عقده مع برشلونة، وقراره كان قانونيًا تمامًا، نحن لدينا فريق رائع، ونركز عليه”.

وردًا على “هل تواصل والد نيمار برئيس برشلونة بالفعل؟” أجاب: “هذا لم يحدث، نيمار ترك برشلونة، لأنه قرر ذلك، ونحن ليس لدينا ما نقوله أكثر من ذلك”.

وكانت صحيفة “ماركا” الإسبانية، قالت إن نيمار يائس من اللعب في باريس سان جيرمان، ويرى أن النادي الفرنسي لا يملك مشروعًا، وهو ما يجعله محبطًا بالتواجد في الدوري الفرنسي، ويرغب في العودة إلى برشلونة مجددًا.

ويحرص نيمار دائمًا على زيارة أصدقائه في برشلونة من حين لآخر، ما يدل على العلاقة القوية التي يمتلكها اللاعب البرازيلي بلاعبي الفريق الكتالوني، وعلى رأسهم ثنائي الهجوم ليونيل ميسي ولويس سواريز، كما أن تقارير صحفية سابقة أشارت إلى أنه يستغل علاقته بنجوم البارسا، من أجل العودة إلى البلوغرانا مجددًا.