تطور جديد في سعي نادي برشلونة لخطف دي يونغ من باريس سان جيرمان

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة قد اجتمع أمس الخميس، مع الهولندي الدولي الشاب فرينكي دي يونغ، لاعب أياكس أمستردام الهولندي، لإقناعه بالانضمام إلى الفريق الكتالوني.

وأوضحت صحيفة “موندو ديبورتيفو” أن بارتوميو كان قائدًا لبعثة برشلونة التي اتجهت إلى أمستردام، إلى جانب بيب سيغورا المدير الرياضي للنادي، وإيريك أبيدال السكرتير الفني، ونائبه رامون بلانز، للاجتماع مع دي يونغ ووكيل أعماله علي دورسون.

وأشارت الصحيفة إلى أن ملامح وجوه بعثة برشلونة لا تبعث على التفاؤل، ويبدو أن محاولة إقناع دي يونغ بالانضمام إلى برشلونة لم تنجح.

ويتنافس برشلونة مع عدة أندية أوروبية للظفر بخدمات دي يونع وأبرزها باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي.

ويتردد أن فرينكي دي يونغ، البالغ من العمر 20 عامًا، سيعلن الأحد أو الاثنين قراره النهائي بشأن مستقبله والوجهة التي اختارها لإكمال مسيرته.

وشارك دي يونغ، الذي يجيد اللعب في مركز الدفاع والوسط، في 27 مباراة مع أياكس الموسم الحالي، سجل فيها 4 أهداف وصنع هدفًا.