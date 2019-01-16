دي يونج يكسر اتفاقه مع برشلونة.. ويختار باريس سان جيرمان

قالت تقارير صحفية إسبانية إن فرينكي دي يونج، لاعب خط وسط نادي أياكس أمستردام الهولندي، اختار الانتقال لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، مفضلًا عرض الأخير على نادي برشلونة.

وبحسب “الراك”، فإن لاعب خط الوسط الهولندي الواعد كسر اتفاقًا مسبقًا مع برشلونة؛ من أجل باريس سان جيرمان.

ويعد دي يونج واحدًا من أبرز مواهب أوروبا في الوقت الحالي.

وكانت تقارير صحفية قد كشفت أن إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي تستهدف ضم اللاعب الهولندي فرينكي دي يونغ، نجم وسط أياكس أمستردام، بالرغم من اقترابه من الانضمام إلى نادي برشلونة الإسباني.

وأشارت بعض التقارير إلى أن دي يونغ حسم رغبته في الانتقال إلى ملعب كامب نو، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “سبورت” الكتالونية، فإن باريس دخل بقوة في الصفقة لإفساد انتقال الهولندي الشاب إلى برشلونة، وتحويل وجهته إلى “البي إس جي”.

وأوضحت الصحيفة أن باريس يرصد منح دي يونغ راتبًا كبيرًا بجانب إعطاء وكيله عمولة ضخمة حال إتمام انتقال اللاعب إلى النادي الباريسي.

يذكر أن دي يونغ، البالغ من العمر 21 عامًا، شارك برفقة فريقه هذا الموسم خلال 21 مباراة في مختلف البطولات، نجح في تسجيل 4 أهداف وصنع هدفًا آخر.