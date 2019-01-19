القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وإشبيلية اليوم في الدوري الإسباني

يحل إشبيلية ضيفًا على ريال مدريد، في إطار مباريات الجولة 20 من الدوري الإسباني، على ملعب سانتياغو برنابيو.

وتنقل المباراة على قناة beIN SPORTS HD 3.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وإشبيلية الساعة 18:15 بتوقيت مكة المكرمة، 17:15 بتوقيت القاهرة.

ولعب ريال مدريد وإشبيلية 149 مباراة في الدوري الإسباني، فاز الفريق الملكي في 78 مباراة، مقابل 45 فوز لإشبيلية، بينما حسم التعادل 26 مباراة.

والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هو هداف مباريات الفريقين وفي رصيده 27 هدفًا، ثم ألفريدو دي ستيفانو وفي رصيده 16 هدفًا.

ويملك كل من ريال مدريد وإشبيلية 33 نقطة، لكن إشبيلية يحتل المركز الثالث متفوقًا بالأهداف والمواجهات على الفريق الملكي.

ويفتقد ريال مدريد جهود غاريث بيل وماركو أسينسيو وتوني كروس وماركوس يورينتي وخيسوس فاييخو والحارس تيبو كورتوا، في حين تحوم الشكوك حول مشاركة كريم بنزيما.