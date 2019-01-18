كيلور نافاس ينضم إلى قائمة المصابين في ريال مدريد

أعلن ريال مدريد إصابة حارسه الكوستاريكي كيلور نافاس وغيابه عن لقاء إشبيلية، المقرر غدًا السبت، في الجولة 20 من الدوري الإسباني الدرجة الأولى.

ولم يعلن الفريق عن مدة غياب الحارس الدولي الكوستاريكي، لكن الإصابة العضلية التي تعرض لها تزيد من مشاكل المدرب سانتياغو سولاري، حيث يغيب 7 لاعبين بسبب الإصابة عن اللقاء.

وعاد الحارس البلجيكي تيبو كورتوا للتدريبات قبل يومين من المواجهة القوية، وسيحرس مرمى الفريق في ظل التطورات الجديدة وبعد رحيل كيكو كاسيا نحو ليذر يونايتد الإنجليزي.

وشارك كورتوا في اللقاءات الأخيرة لريال مدريد أمام ليغانيس ذهابًا وإيابًا في كأس الملك، وأمام ريال بتيس في الدوري، معوضًا البلجيكي تبلو كورتوا الذي أصيب خلال لقاء ريال سوسيداد .