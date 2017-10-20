ريال مدريد يفقد كيلور نافاس أسبوعين

أعلن ريال مدريد الإسباني غياب حارسه الدولي الكوستاريكي كيلور نافاس عن الملاعب لمدة تقارب أسبوعين بعد تجدد إصابته في العضلة الضامة أعلى فخذه الأيمن والتي أصيب بها خلال مشاركته رفقة منتخب بلاده في تصفيات كأس العالم منطقة الكونكاكاف.

وكان الحارس الدولي الكوستاريكي قد عاد مصابا من المشاركة الدولية وغاب عن لقاء خيتافي في الدوري ولعب الحارس كيكو كاسيا اللقاء، لكنه عاد وشارك في لقاء توتنهام في دوري أبطال أوروبا وقدم مردودا جيدا.

ولم يتدرب كيلور نافاس منذ لقاء توتنهام مع الفريق بسبب تجدد إصابته وبعد عدة فحوصات سيغيب لمدة أسبوعين سيلعب خلالهم ريال مدريد 5 لقاءات.

وستكون الفرصة مواتية للحارس كيكو كاسيا للعب كأساسي في عدد متوالٍ من اللقاءات في كل المنافسات دوري وكأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا.

اللقاءات التي سيغيب خلالها كيلور نافاس ستكون كالآتي:

ريال مدريد – إيبار (الدوري الإسباني)

فوينلابرادا – ريال مدريد (كأس ملك إسبانيا)

جيرونا – ريال مدريد (الدوري الإسباني)

توتنهام – ريال مدريد (دوري أبطال أوروبا)

ريال مدريد – لاس بالماس (الدوري الإسباني)