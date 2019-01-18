ليفانتي يرفض الاستسلام ضد برشلونة ويصعد أزمة تشومي‎

أعلن نادي ليفانتي تقدمه بتظلم رسمي، ضد قرار رفض الاتحاد الإسباني لكرة القدم، شكوى ليفانتي ضد برشلونة بسبب إشراك المدافع خوان تشومي برانداريز في مباراة الذهاب لدور الـ16 لبطولة كأس ملك إسبانيا.

وأكد نادي ليفانتي أنه كان من المفترض أن يقضي عقوبة إيقاف برشلونة، ولكن الاتحاد الإسباني لم يفعل ذلك

وأكد الاتحاد الإسباني أن “البرسا” لم يرتكب أي مخالفة، بمشاركة تشومي الموقوف مع الرديف، وفقًا للقانون الجديد.

وأعلن الاتحاد الإسباني حكمه النهائي في أزمة مباراة برشلونة وليفانتي، بعد تقدم نادي ليفانتي بشكوى للاتحاد الإسباني لكرة القدم، لقيام برشلونة بإشراك المدافع خوان برانداريز موفيا “تشومي” بشكل مخالف في مباراة ذهاب ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا، التي أقيمت بين الفريقين في العاشر من يناير/كانون الثاني الجاري، رغم إيقافه بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وأصدرت القاضية كارمن بيريز المسؤولة عن النظر في هذه القضية، بيانًا أكدت فيه استمرار برشلونة في بطولة كأس ملك إسبانيا وعدم مخالفته للوائح القانون، إثر تقدم ليفانتي بشكوى في صباح اليوم الجمعة، ويعتمد الطعن المقدم من ليفانتي على المادة 56.3 لقانون الانضباط.