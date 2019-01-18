رسميًا.. الاتحاد الإسباني يرفض شكوى ليفانتي ويقرر استمرار برشلونة في كأس الملك

أعلن الاتحاد الإسباني حكمه النهائي في أزمة مباراة برشلونة وليفانتي، بعد تقدم نادي ليفانتي بشكوى للاتحاد الإسباني لكرة القدم، لقيام برشلونة بإشراك المدافع خوان برانداريز موفيا “تشومي” بشكل مخالف في مباراة ذهاب ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا، التي أقيمت بين الفريقين في العاشر من يناير/كانون الثاني الجاري، رغم إيقافه بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وأصدرت القاضية كارمن بيريز المسؤولة عن النظر في هذه القضية، بيانًا أكدت فيه استمرار برشلونة في بطولة كأس ملك إسبانيا وعدم مخالفته للوائح القانون، إثر تقدم ليفانتي بشكوى في صباح اليوم الجمعة، ويعتمد الطعن المقدم من ليفانتي على المادة 56.3 لقانون الانضباط.

وعقب تعرضه للإقصاء من البطولة نتيجة الهزيمة، الخميس، أمام برشلونة بثلاثية نظيفة في إياب ثمن نهائي البطولة، أكد ليفانتي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أنه تقدم بشكوى، بعدما كشفت صحيفة “إل موندو”، الخميس، أن برشلونة أشرك في لقاء الذهاب اللاعب الموقوف “تشومي” الذي ينتمي لرديف “البلوغرانا”.

ولعب تشومي مباراة الذهاب أساسيًا قبل أن يتم استبدال الفرنسي كليمو لينغليه به في الدقيقة الـ58.

وفي اليوم السابق لتلك المباراة، كانت لجنة المنافسات قد أوقفت “تشومي”؛ بسبب تراكم البطاقات الصفراء مع فريق الرديف.

ويواجه ليفانتي مشكلة عدم تقديمه الاعتراض في الوقت المحدد 48 ساعة بعد اللقاء، لكن رئيس الفريق أكد أنهم لم يقدموا اعتراضًا؛ لكونهم لم يكونوا يتوفرون على أي دليل على عدم قانونية إشراك تشومي لتضارب القوانين.