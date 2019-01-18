تطورات شكوى ليفانتي ضد نادي برشلونة‎

كشفت تقارير صحفية أنه تم تعيين كارمين بيريز، لتكون القاضية المسؤول من قِبل الاتحاد الإسباني للبت في أزمة مباراة برشلونة وليفانتي، التي من المقرر أن يصدر فيها قرار رسمي خلال الساعات المقبلة، وفقًا لما نشرته صحيفة “سبورت” الكتالونية.

وأعلن نادي ليفانتي تقدمه بشكوى للاتحاد الإسباني لكرة القدم، لقيام برشلونة بإشراك المدافع خوان برانداريز موفيا “تشومي” بشكل مخالف في مباراة ذهاب ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا، التي أقيمت بين الفريقين في العاشر من يناير/كانون الثاني الجاري، رغم إيقافه بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

موقف الفريقين

وعقب تعرضه للإقصاء من البطولة نتيجة الهزيمة الخميس، أمام برشلونة بثلاثية نظيفة في إياب ثمن نهائي البطولة، أكد ليفانتي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أنه تقدم بشكوى، بعدما كشفت صحيفة “إل موندو” الخميس، أن برشلونة أشرك في لقاء الذهاب اللاعب الموقوف “تشومي” الذي ينتمي لرديف “البلوغرانا”.

ولعب تشومي مباراة الذهاب أساسيًا قبل أن يتم استبدال الفرنسي كليمو لينغليه به في الدقيقة الـ58.

وفي اليوم السابق لتلك المباراة، كانت لجنة المنافسات قد أوقفت “تشومي” بسبب تراكم البطاقات الصفراء مع فريق الرديف.

ويواجه ليفانتي مشكلة عدم تقديمه الاعتراض في الوقت المحدد 48 ساعة بعد اللقاء، لكن رئيس الفريق أكد أنهم لم يقدموا اعتراضًا لكونهم لم يكونوا يتوفرون على أي دليل على عدم قانونية إشراك تشومي لتضارب القوانين.

من جهة أخرى، أضافت صحيفة “آ س” المزيد من التعقيد على القضية، حيث أكدت أن ليغانيس منع من إشراك لاعب فريقه الثاني خافيير أفيليس لنفس السبب، بعد حصوله على الإنذار الخامس رفقة الفريق الثاني قبل لقاء إياب كأس الملك.

وبحسب الصحيفة، فتضارب القوانين دفع إدارة ليغانيس لتوجيه رسالة للشؤون القانونية في الاتحاد الإسباني لكرة القدم وتلقى جوابًا مفاداه بعدم قانونية إشراك اللاعب.

وتبقى أبرز مشكلة تواجه ليفانتي هو تقديم شكواه خارج الوقت القانوني، والتي تم رفضها لكن تقارير إعلامية أكدت أن القضاء الرياضي في إسبانيا تجاوز عن المهلة في قضايا سابقة وركز على الأخطاء وتطبيق العدالة.

واستطاع برشلونة تعويض هزيمته ذهابًا (1-2)، بعدما انتصر إيابًا (3-0)، ليحجز آخر بطاقات التأهل لربع نهائي الكأس.

وقد يواجه البارسا، البطل الحالي لبطولة كأس الملك، العقوبة التي تنص عليها المادة رقم 76 وهي اعتبار الفريق مهزومًا بنتيجة (0-3) حال ثبوت إشراك لاعب موقوف.

يذكر أنه منذ 3 مواسم، تم إقصاء ريال مدريد من المسابقة نفسها بعد إشراكه للاعب الروسي دينيس تشيريشيف بشكل مخالف.