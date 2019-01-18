رسميًا.. ليفانتي يشتكي نادي برشلونة بسبب “لاعب لا يحق له المشاركة”

قال ليفانتي الإسباني على “تويتر”، اليوم الجمعة، إنه تقدم بشكوى إلى الاتحاد المحلي ضد العملاق برشلونة؛ بداعي الدفع بلاعب لا يحق له المشاركة في مباراتهما بذهاب دور الستة عشر لكأس الملك.

وإذا أصدر الاتحاد الإسباني حكمًا ضد برشلونة، الذي ينفي أي خرق للوائح، فإن حامل اللقب قد يستبعد من الكأس ويأخذ ليفانتي مكانه في دور الثمانية.

وفاز برشلونة بلقب الكأس في آخر أربع سنوات.

ومن المقرر أن تسحب قرعة دور الثمانية، مساء اليوم الجمعة.

El #LevanteUD ha presentado esta mañana la denuncia en la @rfef por la alineación indebida de un jugador del @FCBarcelona_es en el partido de ida de los octavos de final de la #CopaDelRey — Levante UD ???? (@LevanteUD) January 18, 2019

ويقول ليفانتي إن خوان “شومي” برانداريز، مدافع برشلونة، لم يكن يحق له اللعب في المباراة التي أقيمت في العاشر من يناير كانون الثاني وفاز بها ليفانتي 2-1؛ لأنه كان يقضي عقوبة إيقاف مع الفريق الثاني لبرشلونة نالها في الدرجة الثالثة. وفاز برشلونة، الذي حصد لقب كأس الملك 30 مرة وهو رقم قياسي، إيابًا 3-صفر يوم الخميس، ليفوز بمجموع المباراتين 4-2.

وقال متحدث باسم برشلونة، أمس الخميس، إن النادي أشرك برانداريز بشكل صحيح بعد الاطلاع على بند في لوائح الاتحاد الإسباني، ينص على أن الإيقاف الذي يحصل عليه أي لاعب في الفريق الاحتياطي يسري عليه فقط في الدرجة التي ينافس فيها. وأكبر عقبة تواجه هذه الشكوى أن المهلة النهائية لنظرها، انتهت يوم الإثنين الماضي، لكن في بعض الحالات في السابق نظر الاتحاد في شكاوى تقدمت بها فرق بعد انتهاء الموعد النهائي.