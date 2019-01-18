مباراة برشلونة ضد ليفانتي.. إصابة مشجع للبلوغرانا إثر سقوط جزء من سقف ملعب “كامب نو” (فيديو)

شهدت مباراة برشلونة ضد ليفانتي، مساء الخميس، ضمن منافسات إياب ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا، إصابة مشجع للبرسا بعد سقوط أجزاء بسيطة من سقف ملعب “كامب نو”.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “موندو ديبورتيفو”، وتناقله فيديو لجماهير البلوغرانا، فقد تعرض أحد مشجعي البرسا لجروح طفيفة إثر تحطم جزء من ” سقف ” المدرج ٣٣٤ في الكامب نو، خلال مباراة برشلونة ضد ليفانتي”.

تحطم جزء من " سقف " المدرج ٣٣٤ في الكامب نو قبل قليل .. pic.twitter.com/9il9iU7HuK — شبكة برشلونة العربية | ForçaBarça (@forcabarca_ar) January 17, 2019

واستطاع فريق برشلونة تحقيق فوز كبير على فريق ليفانتي بثلاثة أهداف نظيفة، وهو ما ضمن للفريق الكتالوني الوصول إلى ربع نهائي البطولة.

وسجل ملعب “كامب نو”، أمس، أسوأ حضور جماهيري له خلال الموسم الحالي بإجمالي 42 ألفًا و838 مشجعًا، وهو الحضور الأقل منذ انطلاقة الموسم الحالي.

حضور الجماهير بمعقل الفريق الكتالوني لم يشهد هذا الانخفاض الكبير في أعداد المشجعين، إذ أشارت الإحصائيات إلى أن مباراة الجولة الأولى في النسخة الحالية من دوري الدرجة الأولى الإسباني التي أقيمت بين برشلونة وألافيس شهدت حضور 52 ألفًا و356 مشجعًا، وهو ثاني أسوأ حضور جماهيري بعد مباراة أمس، والتي شهدت فارقًا في عدد الجماهير بين كلا المواجهتين يقترب من عشرة آلاف مشجع.

وأشارت بعض التقارير الصحفية إلى أن السبب الرئيسي في غياب الجماهير عن ملعب المباراة هو حالة الطقس السيئة وهطول الأمطار بطريقة غير منتظمة.

يُذكر أن مباراة برشلونة أمام كولتورال ليونيسا في البطولة نفسها شهدت حضور عدد كبير من الجماهير، والذي قُدر آنذاك بأكثر من 70 ألف متفرج، وتبقى مباراة ريال مدريد وبرشلونة التي أقيمت في الـ 28 من شهر أكتوبر الماضي بـ «الليجا» هي الأكثرحضورًا، إذ بلغ عدد المشجعين آنذاك 93 ألفًا و265 متفرجًا.