تقارير: ريال مدريد يقرر الاستغناء عن سانتياغو سولاري

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الخميس، أن ريال مدريد قرر الاستغناء عن مدربه الأرجنتيني سانتياغو سولاري بنهاية الموسم الحالي.

وبحسب قناة “كواترو”، فإن ريال مدريد لن يبقي على سولاري مدربًا له حتى نهاية عقده، حيث يرتبط الطرفان بعقد حتى نهاية موسم 2020/2021؛ بسبب تراجع مستوى ونتائج الفريق.

وعُيّن سولاري مدربًا لريال مدريد خلفًا للمقال جولين لوبتيغي، الذي أُقيل من منصبه في أكتوبر الماضي، بعد الخسارة 1/5 أمام برشلونة في الدوري الإسباني.

وأضافت القناة أن مجلس إدارة ريال مدريد يرى أن النادي الملكي يحتاج إلى مدرب جديد يقود مشروع الفريق في الموسم الجديد.

وفي 14 مباراة لريال مدريد مع سولاري فاز في 9، وخسر 4 مرات بينها الخسارة 3/0 مرتان أمام سيسكا موسكو بدوري أبطال أوروبا، وإيبار في الدوري الإسباني، وتعادل مرة.

ويحتل ريال مدريد، المركز الرابع على لائحة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 33 نقطة، بفارق 10 نقاط عن المتصدر برشلونة، بعد مرور 19 جولة.