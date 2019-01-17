إيسكو يبرز خلافه مع سولاري مدرب ريال مدريد بهذه الطريقة (فيديو)

أشرك الأرجنتيني سانتياغو سولاري مدرب ريال مدريد نجم الوسط إيسكو أساسيا خلال لقاء ليغانيس في إياب دور 16 من كأس ملك إسبانيا وأخرجه بديلاً في الدقيقة 68 مانحًا الفرصة للشاب كريستو.

ولم يقدم إيسكو مستوى جيدً لكن فريق ريال مدريد بدوره كان مستواه أقل من المتوسط نتيجة للغيابات بسبب الإصابة.

وضيع النجم الإسباني فرصة في الشوط الأول كانت ستمنح ريال مدريد التقدم في النتيجة، وفشل في استغلال الفرصة في إقناع مدربه سولاري.

وظهر جليًا أن العلاقة بين النجم الإسباني ومدربه غير جيدة، حيث غادر الملعب في الدقيقة 68 دون تحية مدربه ودون أن يلتفت نحوه نهائيًا.

ولم يشارك إيسكو سوى في 478 دقيقة من أصل 1620 دقيقة ممكنة ولم يبدأ أساسيا سوى في 3 لقاءات من أصل 18 وهي لقاءات مليلية وليغانيس في كأس ملك إسبانيا وسيسكا موسكو في دوري أبطال أوروبا.

وعاد سولاري في الندوة الصحفية ليؤكد عدم وجود خلاف بينه وبين إيسكو والظاهر أن اللاعب لا يعتبر ضمن أولويات المدرب رغم الغيابات.

وسيصبح وضع الدولي الإسباني أسوأ بعد عودة المصابين، حيث فشل في اللعب كأساسي في ظل غياب 7 لاعبين بسبب الإصابة.