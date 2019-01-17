نادي برشلونة يعثر على ضالته الهجومية في الدوري الأمريكي

لا يزال نادي برشلونة الإسباني يبحث عن مهاجم في سوق الانتقالات الشتوية، حيث يرغب المدرب إرنستو فالفيردي بدعم خط هجوم الفريق، خوفًا من تعرض مهاجمه الوحيد لويس سواريز لإصابة تبعده عن المباريات.

وقالت صحيفة “آس” الإسبانية، في تقرير نشرته اليوم الخميس، إن برشلونة يدرس التعاقد مع المهاجم المكسيكي كارلوس فيلا، الذي سبق له ارتداء قميص نادي ريال سوسيداد الإسباني لمدة 6 مواسم ونصف الموسم، ويلعب حاليًا في نادي لوس أنجليس الأمريكي.

وبحسب “راديو برشلونة” فإن كارلوس فيلا يتصدر قائمة المهاجمين المرشحين للانضمام إلى البلوغرانا خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، والتي تنتهي يوم 31 يناير.

وأشار إلى أن فيلا، البالغ من العمر 29 عامًا، يملك كافة المؤهلات التي يحتاجها فالفيردي في برشلونة، في ظل خبراته السابقة في الليغا، وتألقه الحالي برفقة فريقه في الدوري الأمريكي، حيث أحرز 15 هدفًا، وصنع 12 أخرى في 31 مباراة لعبها مع لوس أنجليس.

وسبق أن أشارت تقارير أخرى إلى اهتمام برشلونة بمهاجم نادي جيرونا الإسباني، الأوروغوياني كريستيان ستواني، البالغ من العمر 32 عامًا.

ويواجه برشلونة مساء اليوم، على ملعب كامب نو، اختبارًا صعبًا أمام ليفانتي، في إياب دور الـ16 لمسابقة كأس ملك إسبانيا، حيث انتهت مباراة الذهاب بخسارة البارسا 1-2.

وقالت شبكة سكاي سبورتس البريطانية إن المهاجم الإسباني الدولي ألفارو موراتا، لاعب تشيلسي الإنجليزي، اقترب من الانضمام إلى نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، ولم يتبقَ سوى خطوة واحدة لإتمام الصفقة والإعلان عنها رسميًا.

وأشارت، في تقرير نشرته اليوم الخميس، إلى أن أتلتيكو مدريد اتفق رسميًا مع موراتا على جميع الأمور الخاصة بعقده الجديد برفقة الروخي بلانكوس.

وأكدت أن أتلتيكو مدريد وتشيلسي توصلا إلى اتفاق حول انضمام موراتا إلى الأتلتي مقابل 45 مليون جنيه إسترليني.

وأضافت:”لم يتبقَ على إعلان الصفقة رسميًا سوى نجاح تشيلسي بضم مهاجم بديل بعد رحيل موراتا، وسيكون هذا المهاجم هو الأرجنتيني غونزالو هيغوايين، لاعب نادي ميلان الإيطالي المعار من يوفنتوس”.

وبحسب “سكاي سبورتس”، فقد اقترب تشيلسي من ضم هيغوايين من ميلان على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، مع خيار التجديد لعام إضافي.

وكان موراتا محط أنظار برشلونة وإشبيلية، إلا أن أتلتيكو مدريد كان الأكثر جدية في إتمام الصفقة.

ويرغب الأرجنتيني دييغو سيميوني بحل الأزمة الهجومية التي يعاني منها أتلتيكو مدريد، في ظل ابتعاد دييغو كوستا عن مستواه، وإحرازه هدفًا واحدًا فقط خلال آخر 11 مباراة شارك فيها في الدوري الإسباني، الليغا، وهو ما دفع أتلتيكو لضم موراتا كي يلعب إلى جوار الفرنسي أنطوان غريزمان.