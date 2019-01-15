نادي برشلونة يحدد “بديل” لويس سواريز

يبحث برشلونة عن مهاجم في سوق الانتقالات الشتوية الحالية ليكون بديلًا للمهاجم الوحيد الأوروغوياني لويس سواريز، وذلك بعد رحيل الإسباني منير الحدادي نحو إشبيلية.

وارتبط برشلونة بعدة مهاجمين أبرزهم: ألفارو موراتا وفيرناندو لورينتي، لكن الصحف الإسبانية أضافت في الساعات الماضية مهاجم جيرونا الأوروغوياني كريستيان ستيواني البالغ من العمر 32 سنة وثالث هدافي الدوري الإسباني حاليًّا.

واتجه برشلونة نحو مهاجم جيرونا بسبب مبلغ الشرط الجزائي في عقده والبالغ 15 مليون يورو، وهو مبلغ أقل بكثير ما سيكلفه التعاقد مع موراتا أو لورينتي.

وحسب صحيفة “سبورت” الكاتالونية فبرشلونة يدرس خيار التعاقد مع اللاعب ويحتاج لموافقته الشخصية لدفع الشرط الجزائي في عقده، خصوصًا أنه سيكون بديلًا فقط لمواطنه لويس سواريز.

وسجل ستيواني 12 هدفًا في الليغا هذا الموسم و21 هدفًا الموسم الماضي، ويعتبر من أفضل المهاجمين في الدوري الإسباني الدرجة الأولى منذ صعود فريق جيرونا الموسم الماضي ويبقى على برشلونة إقناع اللاعب بالجلوس على دكة البدلاء والتخلي عن صفة النجم في فريقه الحالي.