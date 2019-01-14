رئيس الليغا: هذا ما سنفعله لتستمر ذكرى ميسي طويلًا

كشف خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني أن الرابطة ستدرس في الوقت المناسب إطلاق جائزة تحمل اسم قائد برشلونة ليونيل ميسي من أجل تخليد ذكراه بعد اعتزاله اللعبة.

وأصبح ميسي، البالغ من العمر 31 عامًا، أول لاعب يسجل 400 هدف في الليغا بعدما هز الشباك في فوز برشلونة 3/0 على ضيفه إيبار، ليعزز النادي الكتالوني صدارته، بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه مع نهاية النصف الأول للمسابقة.

وقال تيباس المعروف بتشجيع ريال مدريد في مقابلة مع محطة RAC1 الإذاعية الاثنين: “سندرس ونحلل في الوقت المناسب إطلاق جائزة سنوية تحمل اسم ميسي”.

وأوضح رئيس رابطة الليغا اقتراحه قائلًا “سيكون خطأ لا يغتفر إذا لم نقدره كلاعب قدّم الكثير لليغا. من الممكن أن نطلق اسمه على جائزة يتم منحها سنويًا”.

وهذا رقم قياسي جديد لميسي الذي يتصدر قائمة هدافي المسابقة منذ العام 2014 بينما يأتي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد السابق في المركز الثاني برصيد 311 هدفًا.