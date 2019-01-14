تحديد موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في إياب كلاسيكو الدوري الإسباني

تحديد موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في إياب كلاسيكو الدوري الإسباني

المصدر: فريق التحرير

كشفت لجنة المسابقات برابطة الأندية الإسبانية الموعد النهائي والرسمي لمباراة إياب الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة على ملعب “سانتياغو برنابيو”.

ووضعت اللجنة المباراة التي تقام ضمن إطار مواجهات الجولة الـ26 من بطولة الدوري الإسباني يوم 2 مارس المقبل، في تمام الساعة العاشرة إلا ربعًا مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة إلا ربعًا بتوقيت السعودية.

وأعلن الموعد، خافيير تيباس، رئيس رابطة الأندية الإسبانية من خلال تصريحاته، اليوم الإثنين، لإذاعة “راك 1” الكتالونية.

ونجح برشلونة في مباراة الدور الأول على ملعبه كامب نو في اكتساح غريمه التقليدي بنتيجة كبيرة 5-1.

ويتصدر البلوغرانا جدول ترتيب الدوري الإسباني في الوقت الحالي برصيد 43 نقطة وبفارق 10 نقاط عن ريال مدريد، صاحب المركز الرابع.

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