مهاجم ريال مدريد يتعرض لانتكاسة جديدة‎

كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن المهاجم ماريانو دياز، لاعب ريال مدريد، تعرض لانتكاسة، وسيغيب عن الملاعب مدة جديدة.

وأعلن ريال مدريد في أواخر ديسمبر الماضي، أن ماريانو دياز تعرض لالتهاب في العصب الوركي، ثم تعرض اللاعب لإصابة عضلية في العضلة ذات الرأسين.

وأضافت الصحيفة أنه لا يوجد موعد محدد لعودة دياز بسبب الطبيعة الغريبة، وهو أمر محبط للغاية بالنسبة للاعب.

ويعاني ريال مدريد من أزمة إصابات، حيث أصبح المهاجم الفرنسي كريم بنزيما آخر الضحايا.

وآخر مباراة لعبها دياز مع ريال مدريد تعود 28 أكتوبر في الخسارة 1/5 أمام برشلونة في الدوري الإسباني، ومنذ ذلك الحين غاب عن ريال مدريد 8 مباريات، وتواجد على دكة البدلاء مباراة واحدة لكنه لم يشارك، إلى جانب غيابه عن مباراتي ريال مدريد في كأس العالم للأندية في الإمارات الشهر الماضي.

ومنذ عودته إلى ريال مدريد الصيف الماضي، شارك دياز في 13 مباراة وسجل هدفًا وحيدًا.