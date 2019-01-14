كريم بنزيما وفاييخو ينضمان لقائمة مصابي ريال مدريد

تعرض ريال مدريد المنافس في الدوري الإسباني لضربة مزدوجة من الإصابات؛ بعدما أظهرت الأشعة إصابة المهاجم كريم بنزيما بكسر في أحد أصابعه والمدافع خيسوس فاييخو في عضلة الفخذ الخلفية، خلال التدريبات، اليوم الإثنين.

وعانى بنزيما من الإصابة خلال الفوز 2/1 على ملعب ريال بيتيس في الدوري، أمس الأحد، وتم استبداله بين الشوطين، فيما رجحت تقارير إعلامية إسبانية غيابه عن الملاعب نحو 3 أسابيع.

وقال ريال مدريد في بيان: “أظهر الفحص الطبي الذي أجري للاعب أنه يعاني من كسر في إصبع الخنصر بيده اليمنى، وفي انتظار تطور حالته”.

وذكرت صحيفة أس الإسبانية، أن فاييخو غادر تدريبات الفريق اليوم وهو يبكي.

وشارك قلب الدفاع البالغ من العمر 22 عامًا في مباراتين فقط هذا الموسم؛ بسبب سلسلة من المشاكل البدنية. وهذه الإصابة هي الرابعة بالنسبة له.

وانضم بنزيما وفاييخو إلى قائمة من المصابين في الفريق، تضم: غاريث بيل وتوني كروس وتيبو كورتوا وماركوس يورنتي وماريانو دياز.

وسيواجه ريال مدريد، الذي يحتل المركز الرابع في الدوري، ليغانيس في إياب دور الـ 16 لكأس ملك إسبانيا، بعد غد الأربعاء، قبل أن يستضيف إشبيلية صاحب المركز الثالث في الدوري، يوم السبت المقبل.