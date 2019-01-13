هدف مباراة ريال مدريد وريال بيتيس.. لوكا مودريتش يتقدم للنادي الملكي (فيديو)

سجل النجم الكرواتي لوكا مودريتش الهدف الأول لناديه ريال مدريد، في المباراة التي تجمعه مع ريال بيتيس، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من الدوري الإسباني.

وسدد داني كارفخال كرة على المرمى، لكنها اصطدمت بأحد مدافعي ريال بيتيس لتصل إلى مودريتش الذي سددها رائعة في المرمى في الدقيقة 13.

هددددددددف الريال الأول ” لووووووووووكا ” HD via @i7S8R_ pic.twitter.com/bhB1yJDRzG — صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD141) ١٣ يناير ٢٠١٩

ويحتل ريال مدريد المركز الخامس على لائحة ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 30 نقطة، مقابل 26 نقطة لريال بيتيس في المركز السابع.

وتعادل ريال مدريد 2/2 مع فياريال، ثم خسر 0/2 أمام ريال سوسيداد في الدوري الإسباني.

وفاز ريال مدريد 3 مرات في آخر 5 مباريات جمعته مع ريال بيتيس، انتهت منهما مباراتين بالفوز 6/1 و5/3، في حين فاز ريال بيتيس 1/0، وتعادلا 1/1.