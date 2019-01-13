إدين هازارد يستفز جماهير ريال مدريد.. ليونيل ميسي أفضل لاعب في كل العصور

قال النجم البلجيكي إيدين هازارد، لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي، إن الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني هو أفضل لاعب في كل العصور.

ونقلت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، عن هازارد قوله: “لا يمكن أن نطلق على لاعبين اثنين الأفضل على مر العصور، هناك لاعب واحد فقط هو ليونيل ميسي”.

وقد يعد هذا التصريح من هازارد استفزازًا لجماهير ريال مدريد، مع التقارير التي تتحدث عن رغبة إدارة النادي الملكي في التعاقد مع هازارد الصيف المقبل.

وسعى ريال مدريد بقوة للتعاقد مع هازارد، الصيف الماضي، لكن المطالب المالية لتشيلسي حالت دون إتمام الصفقة، كما أن اللاعب ذاته كشف أكثر من مرة إعجابه بريال مدريد، وأبدى رغبته في الانضمام إليه.

واستعاد هازارد ذكريات مواجهة برشلونة في ربع نهائي النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا، وقال: “إنها ليست أفضل ذكرياتي في العام 2018، مع ذلك كنت سعيدًا بمواجهة ليونيل ميسي والفريق الكتالوني، لكن الأمر انتهى بخيبة أمل (ودع البلوز البطولة)”.

وتعادل الفريقان 1/0 في إنجلترا ثم فاز برشلونة 3/0 في الإياب، سجل منها ميسي هدفين.

وأضاف هازارد: “لدي 3 أطفال وقد تواجدوا في ستامفورد بريدج، وأكبرهم معجب كبير بليونيل ميسي، لكننا جميعنا نحبه ومعجبون به، أردت رؤيته وهو يلعب في تلك المباراة؛ لأنه لاعب خاص”.