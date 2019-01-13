أنطوان غريزمان يقود أتلتيكو مدريد لفوز صعب على ليفانتي في الدوري الإسباني (فيديو)

أظهر أنطوان غريزمان لمسته الحاسمة مجددًا خلال فوز أتلتيكو مدريد 1/0، على ضيفه ليفانتي، بعد أن سجل مهاجم فرنسا الهدف الوحيد، من ركلة جزاء، اليوم الأحد، ليواصل فريق المدرب دييغو سيميوني الضغط على برشلونة، متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وسجل غريزمان من علامة الجزاء في الدقيقة 57، ليهز الشباك للمباراة الخامسة على التوالي في جميع المسابقات، بعد احتساب لمسة يد ضد نيكولا فوكشيفيتش لاعب وسط ليفانتي.

وبدا ليفانتي، الذي ربما لا يزال يعيش نشوة الفوز 2/1 على برشلونة بذهاب دور الـ 16 في كأس ملك إسبانيا يوم الخميس، غير متجانس، لكن أُتيحت له فرصة واحدة لإدراك التعادل عبر لويس موراليس الذي سدد كرة تصدى لها الحارس يان أوبلاك بصدره.

أتلتيكو مدريد 1 × 0 ليفانتي | هدف غريزمان pic.twitter.com/RECwW0QUu4 — @grp_moo5a10 (@grp_moo5a4) ١٣ يناير ٢٠١٩

وهيمن أتلتيكو مدريد في الشوط الأول دون صنع العديد من الفرص، وسجل لاعبه كوكي هدفًا في الدقيقة العاشرة، لكن ألغاه الحكم بعد مراجعة الفيديو؛ لارتكاب زميله رودري مخالفة.

واضطر سيميوني لتغيير مركز الظهير الأيمن خوانفران إلى ظهير أيسر لنقص الخيارات المتاحة، وعانى المدرب الأرجنتيني من ضربة جديدة في الدفاع؛ بعد استبدال ستيفان سافيتش مبكرًا؛ بسبب الإصابة.

ورفع أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني رصيده إلى 38 نقطة من 19 مباراة، بفارق نقطتين خلف برشلونة، الذي يستضيف إيبار في وقت لاحق اليوم.