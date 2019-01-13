دييغو سيميوني أبرز المرشحين لقيادة مانشستر يونايتد خلفًا لسولشاير

كشفت صحيفة “ديلي ميرور” عن أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي وضع الأرجنتيني دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني، على رأس قائمة المدربين المرشحين لقيادة الفريق في الموسم المقبل.

وقالت الصحيفة البريطانية واسعة الانتشار، في تقرير نشرته، اليوم الأحد، إن عقد سيميوني مع أتلتيكو مدريد ينتهي بعد 18 شهرًا، وإن المفاوضات لا تزال جارية بين الطرفين لتجديد العقد.

وتولى سيميوني تدريب الروخي بلانكوس منذ العام 2011، وقاده لتحقيق لقب الدوري الإسباني، مرة واحدة، إضافة إلى لقبي بطولة اليوروبا ليغ، ولم يحالف سيميوني الحظ في التتويج بدوري أبطال أوروبا، بعد أن وصل إلى النهائي مرتين، ولكنه خسر أمام الجار اللدود ريال مدريد.

ويتولى النرويجي أول غونار سولشاير تدريب مانشستر يونايتد بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم الجاري، خلفًا للبرتغالي جوزيه مورينيو، الذي أقيل من منصبه بعد خسارة المانيو أمام ليفربول 1-3 في البريمييرليغ.

ويتنافس مع سيميوني على قيادة مانشستر يونايتد مواطنه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتنو، مدرب توتنهام الإنجليزي، الذي دخل بقوة في قائمة المرشحين لقيادة “الشياطين الحمر”.