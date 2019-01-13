كل ما تريد معرفته عن مباراة توتنهام ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

تتجه الأنظار مساء اليوم الأحد، إلى العاصمة البريطانية لندن لمتابعة اللقاء المرتقب الذي يجمع بين فريق توتنهام هوتسبرز وضيفه مانشستر يونايتد، في قمة الجولة الثانية والعشرين للدوري الإنجليزي.

يسعى مانشستر يونايتد لمواصلة صحوته مع مدربه النرويجي أولي سولشاير، الذي أعاد إليه التوازن، بينما يبحث توتنهام مع المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو لحصد الفوز ومواصلة المنافسة.

وتستعرض “إرم نيوز” في التقرير التالي أبرز ملامح موقعة توتنهام ومانشستر يونايتد.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 19:30، مساء اليوم الأحد، بتوقيت مكة المكرمة، 20:30 مساءً بتوقيت أبوظبي، 18:30 بتوقيت القاهرة، على ملعب “وايت هارت لين”.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2 بصوت المعلق التونسي عصام الشوالي.

ترتيب الفريقين

يحتل توتنهام المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 48 نقطة من 21 مباراة بفارق 9 نقاط عن ليفربول المتصدر، ولم يعرف الفريق طعم التعادل ففاز في 16 لقاء، وخسر 5 مرات وهو ما يعكس النزعة الهجومية الكبيرة في أداء كتيبة المدرب ماوريسيو بوكتينيو.

سجل توتنهام 46 هدفًا، ويعد الإنجليزي هاري كين هداف الفريق برصيد 14 هدف واستقبل 21 هدفًا في شباكه.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس برصيد 38 نقطة، وفقد الفريق نقاطًا بالجملة بعد تلقي 5 هزائم و5 تعادلات في 21 مباراة، وسجل الرد ديفلز 43 هدفًا ويعد الثنائي أنتوني مارسيال وروميلو لوكاكو هدافي الفريق برصيد 8 أهدف ولكن مانشستر استقبل 32 هدفًا.

وكان آخر لقاء بين الفريقين في ملعب أولد ترافورد، وفاز به توتنهام بثلاثية دون رد في شهر أغسطس الماضي.

انتفاضة سولشاير

يبحث مانشستر يونايتد عن مواصلة انتفاضته مع مدربه النرويجي أولي سولشاير الذي حقق 4 انتصارات متتالية على حساب كارديف سيتي وهيديرسفيلد تاون وبورنموث ونيوكاسل يونايتد، وسجل 14 هدفًا واستقبل 3 أهداف فقط.

تخلص مانشستر يونايتد من أفكار مدربه السابق البرتغالي جوزيه مورينيو، وأصبح لاعبو الرد ديفلز يقدمون أداءً قويًا وحماسيًا، ولكن مباراة توتنهام تعد حجز الزاوية والاختبار الحقيقي في طريق سولشاير.

يغيب عن مانشستر يونايتد لاعبه إريك بايلي للإيقاف وماركوس روخو للإصابة، ويعتمد سولشاير على طريقة 4-3-3 بوجود الحارس الإسباني دافيد دي خيا، وأمامه الرباعي فيل جونز وفيكتور ليندلوف وأشلي يونغ ولوك شاو في خط الدفاع، مع ثلاثي الوسط أندير هيريرا ونيمانيا ماتيتش وأمامها بول بوغبا وفي الهجوم جيسي لينجارد وأنتوني مارسيال والمهاجم ماركوس راشفورد.

كتيبة بوكتينيو

يبحث توتنهام عن تكرار الفوز على مانشستر والتقدم في سباق المنافسة المشتعل مع ليفربول ومانشستر سيتي، ويغيب عن الفريق لاعبه فيكتور وانياما للإصابة.

ويلعب المدرب الأرجنتيني بوكتينيو بطريقة 4-4-2 التي تعتمد على الحارس هوغو لوريس وأمامه الرباعي دافينسون سانشيز وتوبي ألديرفيلد وكيران تريبير الظهير الأيمن وبن دافيز الظهير الأيسر في خط الدفاع.

ويلعب بوكتينيو بثنائي الارتكاز هاري وينكس وموسى سيسوكو، وأمامهما ديلي آلي وكريستيان إريكسين وفي الهجوم هاري كين ولوكاس مورا أو هيونغ مين سون.