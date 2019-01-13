القنوات الناقلة لمباراة ريال بيتيس وريال مدريد اليوم في الدوري الإسباني

يواجه ريال مدريد نظيره ريال بيتيس، مساء اليوم الأحد، على ملعب “بينيتو فيامارين” ضمن منافسات الجولة الـ 19 من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 30 نقطة، متفوقًا بفارق 4 نقاط على ريال بيتيس صاحب المركز السادس.

ويبحث ريال مدريد عن تحقيق الفوز الأول بمسابقة الليغا، بعدما تعادل 2 – 2 مع فياريال بملعب “لاسيراميكا”، بينما خسر أمام ريال سوسيداد بهدفين دون مقابل بملعب “سانتياغو برنابيو”.

وكان ريال مدريد تغلب على ليغانيس بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما، الأربعاء الماضي، في ذهاب ثمن نهائي كأس إسبانيا، ومن المقرر أن يخوض ليغانيس مواجهة الإياب ضد ريال مدريد على ملعبه “دي بوتاركي”، مساء الأربعاء 16 يناير الجاري.

ويفتقد ريال مدريد في مباراة لجهود الحارس البلجيكي تيبو كورتوا الذي يعاني من إصابة في عضلات الفخذ ستبعده عن الملاعب نحو 3 أسابيع.

– ⚽ | مباراة اليوم : ريال مدريد × ريال بيتيس

•???? | قناة beIN Sports 3

•???? | رؤوف خليف

•???? | 10:45 بتوقيت مكة المكرمة

•???? | ملعب ﺑﻴﻨﻴﺘﻮ ﻓﻴﺎﻣﺎﺭﻳﻦ pic.twitter.com/AqlHZTnw1n — El Chiringuito Arabic (@ChiringuitoArab) January 12, 2019

موعد المباراة والقناة الناقلة

وتنطلق المباراة الساعة 10:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 09:45 بتوقيت القاهرة، وتذاع على قناة beIN SPORTS HD3، بتعليق رؤوف خليف.