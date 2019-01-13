موعد مباراة ريال مدريد ضد ريال بيتيس اليوم في الدوري الإسباني

يواجه المدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري بضع صعوبات حين يقود ريال مدريد خلال مواجهة ريال بيتيس، مساء اليوم الأحد في إطار الجولة الـ19 والأخيرة من مرحلة الذهاب في الدوري الإسباني، على ملعب “بينيتو فيامارين”.

وضربت الغيابات الفريق الملكي، حيث يبتعد 7 لاعبين بسبب الإصابة والإيقاف، كما أن النجم الشاب فينسيوس جونيور مريض وقد لا يشارك أو يبدأ أساسيًّا اللقاءَ.

ويسعى سولاري ليتجنب رقمًا سلبيًّا لريال مدريد في مرحلة الذهاب من الليغا، بالحصول على 3 نقاط الفوز التي تجنبه أسوأ عدد نقاط للفريق في القرن الـ21.

وحصل ريال مدريد على 30 نقطة في 18 لقاءً وفي حال عدم فوزه باللقاء سيكون الرصيد الأسوأ للفريق في القرن الحالي، ومنذ موسم 1999-2000 حيث أنهى الفريق الدور الأول بـ29 نقطة.

وكان أسوأ موسم في القرن الحالي هو موسم 2005-2006، حيث أنهى ريال مدريد مرحلة الذهاب بـ33 نقطة بفارق 13 نقطة عن برشلونة، وحال خسارته أمام ريال بيتيس وفوز برشلونة أمام إيبار سيعادل الفارق ولكنه سيحقق أسوأ رصيدٍ نقطي.

ويمنح الفوز سولاري معادلة عدد نقط موسم 2005-2006 لكن الفارق لن يتجاوز 10 نقاط، حتى في حال فوز برشلونة بلقائه أمام إيبار.

كما يسعى سولاري لكسر النتائج السلبية خارج ملعبه، حيث حصل الفريق على 11 نقطة من أصل 27، وحقق 3 انتصارات وتعادلين و4 هزائم.

ونجح نادي ريال مدريد في جمع 30 نقطة في 18 جولة بالدوري الإسباني، ويحتل بها المركز الخامس بترتيب الليغا، فيما يتصدر برشلونة الجدول برصيد 40 نقطة بعد خوض 18 مباراة.

موعد المباراة والقناة الناقلة

وينطلق اللقاء في تمام الساعة العاشرة إلا ربعًا بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة إلا ربعًا بتوقيت السعودية، ويبث على قناة beIN SPORTS HD 3 بتعليق رؤوف خليف.